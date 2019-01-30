Под Харьковом силовики пресекли деятельность подпольного реабилитационного центра и освободили 25 человек, которых удерживали там против их воли. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что прокуроры утвердили подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. "Пациентов" удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень). Подозреваемого задержали 29 января, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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