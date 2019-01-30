Известный российский телеведущий Иван Ургант рассказал в эфире программы Вечерний Ургант, как попал в ДТП в США. Об этом он рассказал в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале.

По словам ведущего, он попал в ДТП в новогодние каникулы, катаясь на велосипеде. Ургант продемонстрировал бандаж, который вынужден носить из-за полученного в результате аварии растяжения. Он также упомянул, кто стал виновником ДТП.

"Американец меня подрезал на джипе, и я со всей дури, с криком, врезался в его джип, упал и растянул руку", - объяснил он. Ведущий пошутил, что будет вести передачу через "адскую боль", сравнив себя с певцом Олегом Газмановым и его передачей "День начинается".

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