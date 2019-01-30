В Латвии после обысков задержан мэр Риги Нил Ушаков, известный тем, что защищал русскоязычное население. Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов.

"KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор. Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской Думе и по месту жительства в особняке в Межапарке. Изымаются компьютеры, телефоны, флешки, все носители информации и рабочии документы", - написал Панкратов.

Как уже сообщалось, латвийское Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проводит обыски в офисе и резиденции мэра Риги Нила Ушакова. Правоохранители вынесли из кабинета Ушакова несколько портфелей и полиэтиленовых пакетов с папками для документов.

Фото: facebook.com/ Руслан Панкратов

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемого в коррупции мэра Доброполья суд отправил под ночной арест.

Также мы сообщали, что задержанного в России сенатора подозревают в причастности к двум политическим убийствам.