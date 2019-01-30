Капитан Управления государственной охраны Василий Хмелюк, которого после словесного конфликта 2 января 2019 года убил боксер Петр Очертяный, - один из людей, избивших в мае 2018 года старшего сына народного депутата Нестора Шуфрича Александра. Об этом сообщает источник "Страны" в окружении нардепа.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая 2018 года рядом с рестораном "Соломенская броварня" в Киеве был избит сын народного депутата Нестора Шуфрича и двое его друзей. По словам Александра, они с друзьями отдыхали в ресторане, вышли на улицу "подышать", когда к ним подошли несколько человек, попросили закурить, возникла словесная перепалка, которая переросла в драку, которую спровоцировали подошедшие молодые люди. После нее двое из пяти нападавших разбежались.

Также сообщалось, что обидчики сына нардепа представились Александру и его друзьям работниками "органов". А до и после инцидента они угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения с заявлением об избиении в МВД. При этом в "Соломенской броварне" действительно часто отдыхают как силовики, так и судьи. Но в полиции данные, что кто-либо из нападавших является чиновником или сотрудником силовых ведомств, не подтвердили.

После инцидента нардеп Шуфрич выразил надежду "на объективное расследование и привлечение к ответственности всех виновных, независимо от того, где они работают и чьими сыновьями они являются".

Информация о ходе расследования инцидента в СМИ после этого не появлялась и все о драке забыли. А уже 2 января 2019 года стало известно, что боксер Петр Очертяный убил сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка в ходе конфликта, который, по данным жены охранника президента, произошел из-за собаки.

Если сравнить фотографию одно из нападавших на сына нардепа, которую в мае 2018 года опубликовала пресс-служба Нестора Шуфрича, со снимками убитого Василия Хмелюка из Instagram его жены, становится очевидно, что это действительно может быть один и тот же человек.

Один из нападавших на сына депутата. Фото: facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Убитый в январе 2019 года Василий Хмелюк с семьей. Фото: ali_khmelyuk/Instagram

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о рукопашнике из госохраны президента Василии Хмелюке, которого убили одним ударом на Печерске.

Также мы писали, что во время суда по изменению меры пресечения для боксера Петра Очеретяного, который убил одним ударом сотрудника УГОУ Василия Хмелюка на Печерске, нардеп от Народного фронта Федор Бендюженко попросил передать подозреваемого под его личную поруку. Очертяного оставили в СИЗО, однако сам этот факт косвенно может свидетельствовать о том, что ему покровительствуют высокие чины из ГПУ.