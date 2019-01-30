Кабинет Министров с 9 августа снизит норму потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Украинские новости.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду 30 января.

Также Кабмин снизил норму потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.

Кабмин установил, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счету бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращение действия ранее действовавших постановлений правительства по нормам потребления газа населением без счетчиков (принятых в 2015-2016 годах), кроме того, не насчитывается поставщикам газа для бытовых потребителей задолженность за газ в границах норм потребления газа при отсутствии газовых счетчиков, утвержденных постановлением правительства от 8 июня 1996 года №619, в редакции, которая действовала до 1 октября 2014 года, а также штрафные санкции, 3 процента годовых и инфляционные затраты, начисленные на такую задолженность.

Кабмин также установил, что операторам газораспределительных систем, на которых возложены спецобязательства по поставке газа населению, подавать Минфину до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, информацию относительно почтового адреса объекта газоиспользования, даты и номера договора распределения газа, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка газа и его точки коммерческого учета для ее обобщения.

Кабмин рекомендовал НАК "Нафтогаз Украины" совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установление индивидуальных счетчиков газа по заявлениям бытовых потребителей. Также правительство поручило Минэкономики совместно с "Нафтогазом" обеспечить учет в финплане НАК затрат на установление индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Фото: ukranews.com

Напомним, 27 ноября 2018 года Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Кабинета Министров на решения Киевского апелляционного административного суда от 9 августа и Окружного административного суда Киева от 30 мая о признании недействительным постановления Кабинета Министров 23 марта 2016 года № 203, которым были снижены нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков. Таким образом, признается недействительным и следующее снижение норм в августе 2017 года, поскольку оно было принято путем внесения изменений в постановление №203, а действовавшие до 2016 года нормы потребления газа были восстановлены в силе.

Ранее "Страна" сообщала, что счетчики для населения обойдутся "Нафтогазу" в 2,5 млрд грн.

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