В среду, 30 января, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски дома и на работе у мэра Риги Нила Ушакова. Об этом со ссылкой на агентство BNS пишет "Интерфакс".

"Неотложные процессуальные действия" были, по данным Бюро, проведены в рамках уголовного процесса. Сообщается, что в Рижской думе сотрудники БПБК побывали около 12:00. Из кабинета мэра антикоррупционеры вынесли некие предметы: предположительно, компьютер и папку с документами. Их сопровождал директор юридического управления думы Янис Лиепиньш. От комментариев представитель мэрии, как и сотрудники Бюро, отказался.

Отметим, что мэр Риги Нил Ушаков возглавляет партию "Согласие", которая заняла первое место на выборах в Сейм в октябре 2018 года. Сам он является этническим русским, а политсила считается главным защитником интересов русских и русскоязычных в республике и известна своим дискриминационным отношением к так называемым "негражданам".

"Страна" писала о том, что Ушаков и его партия официально выступают за прекращение конфронтации с Россией, рассматривая Москву как центр силы, с которым нужно иметь хорошие отношения. При этом мэр Риги поддерживает нахождение страны в ЕС и НАТО.

Также мы сообщали, что до введения санкций партия "Согласие" была партнером "Единой России", после санкций, наложенных ЕС, разорвала эти связи.