Соломенское райуправление полиции Киева готовит документы для экстрадиции в Украину задержанного в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске с 2017 года по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По линии Интерпола к нам поступила информация о задержании этого гражданина, а также запрос на то, действительно ли он находится в розыске в Украине. Эту всю информацию мы передали в Соломенское райуправление полиции, которое было инициатором розыска, сейчас они готовят документы на экстрадицию", - сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Ранее источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что сотрудники Интерпола задержали в Петербурге Вадима Оленчика. "Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.

Вадим Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга. Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник. По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Вадим Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Вадим Оленчик. Фото: fontanka.ru

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