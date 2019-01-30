Послы стран НАТО 29 января утвердили приложение протокола о присоединении Северной Македонии к альянсу. Об этом накануне сообщило издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что теперь 29 постоянных представителей НАТО ждут разрешение своих стран подписать протокол.

После подписания документ будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых имеет ратифицировать документ. Представитель НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена "в ближайшие дни".

Также сообщается, что Греция планирует первой ратифицировать протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Спор относительно названия Македонии продолжался около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое в Афинах считают греческим этнонимом. 25 января текущего года парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Ранее "Страна" сообщала, что после решения парламента Греции в НАТО заявили, что готовы принять Северную Македонию в альянс.

Также мы писали о том, что новое название Македонии с разницей в 10 голосов поддержали в парламенте Греции.