Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, соглашение утратило свою актуальность. В частности, оно предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.

Напомним, на предыдущем заседании Кабмина, 23 января, принято решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству: Соглашении о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашении об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашении о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия ввела запрет на импорт украинской еды и промтоваров.

Также мы сообщали, что за год в Украине импорт превысил экспорт почти на $10 млрд.