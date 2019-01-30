Серьезное ДТП произошло на Северном мосту Киева в среду, 30 января. Из-за аварии образовались пробки в сторону Троещины и в сторону центра. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, двигавшийся в сторону Троещины автомобиль BMW на большой скорости врезался в металлический отбойник. За рулем находился молодой парень, который рассказал, что впереди него резко сбавил скорость другой автомобиль, а скользкая дорога не дала избежать столкновения. От столкновения с отбойником BMW получил сильные механические повреждения, а элементы кузова вылетели на встречную полосу и разбили лобовое стекло Chevrolet.

Фото: kiev.informator.ua

Авария произошла около 10:40, но по состоянию на 12:00 движение на самом Северном мосту, проспекте Бандеры и Ватутина все еще затруднено. Об этом говорят данные Google maps.