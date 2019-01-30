В Борисполе вчера вечером были задержаны рейсы авиакомпании МАУ. 22 самолета не смогли улететь из-за сбоя в заправке самолетов топливом.

Как оказалось, случившееся - не технический сбой, а конфликт между "Укртатнафтой", которая производит авиационный керосин, и налоговой службой.

Причем, и нефтяной компанией, и авиаперевозчиком владеет олигарх Игорь Коломойский. "Страна" разбиралась в этой истории.

Что произошло

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вечером 29 января объявила о задержке на 1-2 часа 22-х рейсов в аэропорту "Борисполь". Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой Украины.

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь", – сказано в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией МАУ направила поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС Украины, связанных с заправкой.

МАУ также призвала правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другие компетентные органы немедленно разобраться в ситуации.

Кто заблокировал заправку

В "Укртатнафте", которая осуществляет заправку самолетов, ситуацию объяснили тем, что ГФС заблокировала процесс погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива.

Вексель - это обязательство заплатить налог в будущем. Обычно он выдается при отсрочке выплаты НДС. С нового года оформление таких векселей на торговлю авиатопливом изменилось. Как именно - можно прочитать здесь.

В компании говорят, что пытались 1 и 2 января погасить вексели, но в налоговой никто не работал. Однако потом за это "Укртатнафту" оштрафовали на 13 миллионов гривень. И сейчас из-за новых правил, которые не функционируют должным образом, на счетах нефтяников заблокировано 130 миллионов.

После этого компания Игоря Коломойского перешла к угрозам:

"На сегодняшний день у компании в аэропорту "Борисполь" есть 2,2 тысячи тонны топлива, которые может поставлять, но, при отсутствии соответствующего реагирования государственных органов и позиции ГФС, компания вынуждена прекратить производство и отгрузку авиатоплива".

Очередной виток войны с Коломойским?

Пока сложно сказать, кто именно начал конфликт: налоговая с ее новыми правилами, или Коломойский. Но очевидно, что олигарх пытается решить свои проблемы, перенося их в другую плоскость. И сделав "показательное выступление" с задержкой рейсов МАУ.

Не исключено, что новые налоговые правила по авиационному бензину были приняты именно в пику днепропетровскому олигарху. Считается, что он поддерживает двух главных конкурентов Петра Порошенко на выборах в марте - Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского. И не исключено, что власть таким образом начинает "поддавливать" бизнес Коломойского.

Тем не менее, стиль Игоря Валерьевича решать свои вопросы, узнаваем. Летом подобным же образом развернулся скандал с хлорированием воды.

Завод Коломойского "Днепроазот" тогда остановил производство из-за конфликта с государством по цене на газ. После чего в Украине начали звучать заявления об остановке очистных процедур на всех водоканалах страны - нужные реагент производит именно "Днепроазот".

Однако в том же месяце завод снова начал работать, и скандал прекратился. Видимо, проблемы решить удалось.