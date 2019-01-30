В среду, 30 января, во Дворце Спорта в Киеве состоится концерт популярной американской группы Twenty One Pilots. Несмотря на то, что официальное начало заявлено на 19:00, по состоянию на 13:30 очередь на вход уже растянулась до ближайшего выхода из метро. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сейчас возле Дворца Спорта стоят в основном подростки и молодые люди, их около 200 человек. Некоторые из них сообщают, что учатся в школе, а сейчас у них каникулы. Другие делятся, что пропускают учебу, несмотря на возможные проблемы из-за этого. У многих в очереди - желтые аксессуары, желтый скотч на сумках и одежде. Это - символ последнего альбома музыкантов "Trench", который вышел в 2018 году.

Те, кто пришел в 08:00 - двухсотые по счету. Чтобы заходить в здание организованно фанаты музыкантов, раздают стоящим в очереди номера. Некоторые из тех, кто находится в очереди, заявляют, что они тут с 04:00. Отметим, что стоять им предстоит еще не менее 5 часов. Впускать поклонников в помещение планируют с 17:00.

В очереди люди из разных городов Украины: Харькова, Ровно, Днепра, Каменского и т.д. Поклонники Twenty One Pilots сообщают, что потратили на билеты от 1600 гривен. При этом все они были раскуплены еще до 14 ноября 2018 года. Возле Дворца Спорта можно увидеть и перекупщиков, которые продают билеты по, как они утверждают, тысяче гривен в сидячие сектора, и 1,5 тысячи гривен в фан-зону. Также они уверяют, что готовы торговаться. Однако, согласно данным на сервисах по продаже онлайн-билетов, их стоимость стартовала от 1300 гривен, поэтому такие цены удивительны.

Тем временем организаторы предупреждают: существует реальная опасность попасться на аферу с фальшивыми билетами. Все билеты на концерт были проданы еще 14 ноября, если же поклонники группы рискуют и приобретают их с рук сегодня, они действительно могут не только переплатить, но и попасться на удочку мошенников.

Скриншот: Facebook/ Pop Corn CA

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: Страна

Концертное видео, выступление в Бостоне в октябре 2018 года. YouTube/ Bryan Powers

Напомним, летом Twenty One Pilots презентовали клип, отснятый в Киеве.

Также мы писали, что летом в Киеве провернули массовое мошенничество с фальшивыми билетами на концерт Imagine Dragons.