Сегодня, 30 января, жители села Семиполки под Киевом перекрыли трассу, протестуя против строительства завода на территории громады, сообщает пресс-служба Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Отмечается, что люди непрерывно ходят по пешеходному переходу по трассе М-01 Киев - Чернигов – Новы Яриловичи, блокируя проезд транспорта. Акция протеста началась в 10:00 и, как ожидается, продлится до 13:00.

Фото: kiev.ukravtodor.gov.ua

Перекрывая трассу, жители села протестуют против деятельности ООО Втормаг на территории громады. По их словам, завод по переработке отходов появился в Семиполках без разрешения сельсовета и общественных слушаний.

Видео: facebook.com/oleg.kyshchuk

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Нивках жильцы дома перекрыли дорогу, требуя включить отопление и горячую воду.

Также мы писали о том, что в Киеве горожане перекрыли дорогу и остановили движение троллейбусов.