Вчера, 29 января, английский Вест Хэм (за который выступает наш Андрей Ярмоленко - Прим.Ред.) крупно проиграл в 24 туре АПЛ на выезде Вулверхэмптону со счетом 3 - 0.

Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини, как бы заранее оправдываясь за исход поединка, на предматчевой пресс-конференции пожаловался, что у него шесть игроков основы травмированы, передает сайт ФФУ.

"Могу сказать, что Мануэль Лансини вернется за месяц или даже за три недели. Что касается Андрея Ярмоленко, Уинстона Рида, Фабиана Бальбуена, Карлоса Санчеса и Джека Уилшира, то здесь ситуация сложнее. Мне трудно определить срок их возврата. Могу сказать, что они точно не вернутся в состав течение месяца-полутора", - заявил коуч Вест Хэма.

А учитывая то, чемпионат Англии завершится 12 мая, можно сказать, что этот сезон в АПЛ для Ярмоленко уже завершен.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму ахилла еще 20 октября прошлого года в поединке АПЛ против Тоттенхэма.