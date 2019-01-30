Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори. Об этом 30 января заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун журналистам после заседания Кабинета министров, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала Супрун. В то же время, по ее словам, важно расширить доступность граждан к вакцинам. Кроме того, Супрун призвала всех вакцинироваться и в который раз подчеркнула безопасность вакцин.

За четвертую неделю 2019 года корью в Украине заболело только 3 тыс. 279 человек, что на 6% меньше, чем за третью неделю 2019 года. В 2019 оду от кори умерли шесть человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь забрала 16 жизней.

Ранее "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун сравнила эпидемию кори с памятниками Ленину и призвала украинцев вакцинироваться.

Также мы писали, что по мнению специалистов, от вируса кори в Украине пострадает значительная часть населения.