В среду, 30 января, на съезде "Видродження" в Киеве политсила выдвигает в президенты главу партии и сопредседателя одноименной депутатской группы в Верховной Раде Виктора Бондаря в президенты. Об этом сообщил источник "Страны".

"Почему идет Бондарь? Медийный (раскрученный в СМИ) у нас один Виктор, больше некому идти", - рассказал источник "Страны" в "Видродженни".

Фото: Антикор

Отметим, что на парламентских выборах 2014 года Бондарь был выбран по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. Он является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины. Пост главы партии "Видродження" Виктор Бондарь занимает с мая 2015 года, пост главы депутатской группы "Партия Видродження" в Верховной Раде Украины.

Напомним, мы публикуем полный список кандидатов в президенты Украины, который постоянно обновляется.