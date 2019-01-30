В "Видродженни" определились с кандидатом в президенты
В среду, 30 января, на съезде "Видродження" в Киеве политсила выдвигает в президенты главу партии и сопредседателя одноименной депутатской группы в Верховной Раде Виктора Бондаря в президенты. Об этом сообщил источник "Страны".
"Почему идет Бондарь? Медийный (раскрученный в СМИ) у нас один Виктор, больше некому идти", - рассказал источник "Страны" в "Видродженни".
Фото: Антикор
Отметим, что на парламентских выборах 2014 года Бондарь был выбран по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. Он является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины. Пост главы партии "Видродження" Виктор Бондарь занимает с мая 2015 года, пост главы депутатской группы "Партия Видродження" в Верховной Раде Украины.
Напомним, мы публикуем полный список кандидатов в президенты Украины, который постоянно обновляется.