Во Львовской области 20-летний юноша продал почку ради организации хорошей свадьбы для своей любимой, а спустя месяц умер, сообщает ТСН. Перед свадьбой молодой человек якобы уехал на "заработки", откуда привез 15 тысяч долларов, чтобы устроить шикарную свадьбу. Родные и жена узнали, зачем парень ездил за границу только после его смерти.

Как заметили в милиции, случаи торговли органами отследить почти невозможно. Чаще всего украинцы едут продавать почку в Эквадор, Косово, Азербайджан, что еще больше усложняет расследование. Кроме того, те люди, которые отдают свой орган, получают лишь малую часть денег, всего 3-15 тысяч долларов, когда черный рынок органов (где чаще всего торгую почками, частью печени или костным мозгом) оценивают в 20 миллиардов долларов.

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