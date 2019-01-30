В БПП продолжают привлекать популярных артистов для того, чтобы те их пиарили и поддерживали. Так, на форум Порошенко, где он заявил о своем баллотировании на второй срок, пришла популярная рэперша Alyona Alyona.

Правда, позже она заявила, что не знала, куда именно идет, и на выдвижение Порошенко ее заманили обманом. "Страна" рассказывает детали этой истории.

Alyona Alyona на форуме Порошенко

Эпатажная украинская рэперша, которая в декабре презентовала новый клип на песню "Залишаю свій дім", появилась на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого действующий президент Петр Порошенко заявил, что он баллотируется на второй срок.

Фото Alyona Alyona на своей странице в Twitter опубликовал журналист Сергей Андрушко.

На мероприятии, впрочем, Алена не выступала, а просто сидела в зале. На видеозаписи, опубликованной проектом "Схемы", видно, что во время выступления Порошенко певица играла на мобильном телефоне.

Также на форуме "засветились" писатель Лесь Подервянский и певец Тарас Чубай. Последний своей песней открывал мероприятие. Но только Алена возмутилась своим присутствием на форуме.

Ушла "в отказ"

После того, как фотографии певицы появились в сети, Алена заявила, что случайно попала на форум БПП. По ее словам, ее позвали на встречу с педагогами с благотворительными целями, и она совсем не ожидала оказаться на политическом мероприятии.

"Друзья, должна ответить на обвинение относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем детсаду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", - написала Алена на своей странице в Facebook.

Певица заявила, что при первой же возможности покинула форум, поскольку не желает иметь отношение к любой из политических организаций.

Фото: facebook.com/savranenkoalyona

Знала, куда идет – БПП

В партии Порошенко в ответ на заявление певицы отметили, что она прекрасно знала, куда идет. Пресс-служба БПП со ссылкой на главу Барышевской РГА Олега Левченко пишет, что Alyona Alyona имела официальное приглашение.

Левченко заявил, что это он рекомендовал организаторам форума пригласить певицу. По его словам, он сам позвонил рэперше, предложил поучаствовать в форуме, лично передал ей приглашение и даже подвез на своей машине в Киев.

По пути, по словам Левченко, они обсуждали предстоящий форум, в том числе, политику и развитие культуры.

Фото: БПП

Отметим, что на этом приглашении нет ни слова о БПП и Петре Порошенко. Поэтому формально Алену действительно позвали на нечто неполитическое.

Кто такая Alyona Alyona

Настоящее имя 27-летней певицы - Алена Савраненко. Параллельно с музыкой она занималась педагогической деятельностью, работала 4 года воспитателем в детском саду.

Русскоязычное интернет-издание Meduza включило клип на песню "Відчиняй" в список лучших песен и клипов недели. Ее клипы на YouTube уже побили рекорды просмотров, и Алена стала очень популярной среди молодежи.

Как у Порошенко используют артистов

Это не первый случай, когда у Порошенко используют популярных артистов для пиара - и без их согласия. В прошлом году разразился скандал из-за рекламного ролика, в котором присутствовала певица Анастасия Приходько.

Ролик под названием "Идем вперед. Петр Порошенко" был опубликован в конце января на YouTube-канале и сайте отдела информационной политики Волынской ОГА (после скандала это видео было удалено).

Однако вскоре после этого Приходько обнародовала видеообращение, в котором указала, что ее заставили сняться в ролике обманом.

Артистка заявила, что ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и попросил сняться в социальном проекте. По ее словам, в ролике она заявила: "Развивайте украинское пространство, украинскую культуру, слушайте украинское - это модно". При этом ее не предупредили, что видео будет использовано для агитационного материала.

Приходько потребовала снять видео с эфира, а позже потребовала через суд от команды Петра Порошенко более 500 тысяч гривен компенсации. Певица рассказывала, , что изначально была намерена решить конфликт без суда, однако так и не дождалась от авторов промо-ролика даже извинения.

"Ничего сложно сказать "я извиняюсь", но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно. Я не подписывалась в поддержку Петра Алексеевича, я человек, который поет", - отметила певица.