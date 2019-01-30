Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а события в Донбассе спровоцированы людьми, находящимися у власти в Киеве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", - сказал Песков.

По его словам, со стороны Украины предпринимаются действия, которые не подлежат какой-либо оценке. "Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное, как посягательство на собственность зарубежных инвесторов", - сказал Песков.

"Есть посягательство и на наши средства массовой информации, посягательство на свободу средств массовой информации, на свободу слова, посягательство на жизнь и безопасность наших журналистов", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы "всех этих негативных проявлений не было". "Чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", - сказал Песков.

Напомним, что накануне во время форума президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что в своей речи на съезде БПП Порошенко 21 раз произнес слово "Россия" и всего по 2 раза - "зарплаты" и "перемога".

Также мы сообщали, что Порошенко на своем форуме подпустил шпильки Тимошенко и Зеленскому.