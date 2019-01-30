Через месяц с небольшим, 23 марта, национальная сборная Украины начнет борьбу в группе "В" за выход в финальную часть Евро-2020. И в первом туре нашим соперником будут действующие чемпионы Европы, команда Португалии.

А вот в четвертом туре, подопечные Андрея Шевченко будут принимать на своем поле сборную Люксембурга и не исключено, что этот матч пройдет в Полтаве, на стадионе Ворсклы.

Глава пресс-службы полтавской команды Артем Лобанов рассказал изданию "Полтавщина Спорт" о возможности проведения этого отборочного поединка.

"Конечно, говорить о матче сборной в Полтаве как о факте еще рано. Но Федерация футбола Украины действительно прислала нам письмо с предложением провести этот матч. Они рассматривают Полтаву, как город для проведения этой игры. Клуб с радостью согласился, ведь это большой плюс для города и для болельщиков. Далее этого письма дело еще не пошло. Ждем указаний от ФФУ", - рассказал пресс-аташе.

Напомним, что матч Украина - Люксембург состоится 10 июня.

Ранее "Страна" рассказывала, что перед Ярославом Ракицким, перешедшим из Шахтера в Зенит двери в сборную Украины могут закрыться навсегда.