В Луганской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали работника Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей по подозрению в получении взятки в $2,5 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Уточняется, что задержаны оперативный работник Главного управления военной контрразведки СБУ и командир одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил. Задержание было произведено в Северодонецке непосредственно при получении денег.

В обмен на эту сумму оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили обещали не препятствовать переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий.

Майору СБУ и командиру воинской части сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Задержанным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском ресторане задержали чиновника Укрзализныци, который пытался получить взятку в 250 тысяч.

Также мы сообщали, что чиновника Государственной судебной администрации поймали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он спрятал в холодильнике.