До самого конца января и в начале февраля в Украине будет тепло и дождливо, снег, сосульки и лед будут таять, что приведет к гололеду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, завершат январь и начнут февраль оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи на льду, сосульки, а ближайшее похолодание придет не позже 8 февраля.

31 января осадки ожидаются практически повсюду, кроме восточной части страны. Или дождь, или мокрый снег, или туман - в зависимости от температуры. Хорошая новость в том, что осадки будут преимущественно небольшие.

По словам Диденко, температура воздуха ближайшей ночью на востоке и западе страны опустится до 0...-3 градусов, днем будет около нуля. По остальной территории страны ночью ожидается около нуля, днем +1...+4 градуса, на юге +4...+9, в Крыму до +10...+14 градусов. Нужно быть осторожными, так как на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве завтра, 31 января, будет облачно, сыро, туманы, морось, небольшой дождь. Ночью и днем температура воздуха - одинаковая: 0...+2 градуса. В столице также будет очень скользко.

Теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля.

"Пока - греемся и спим на ходу. Потому что с таким видом из окна можно спать, даже стоя в транспорте. Главное, найти рядом соседа с широкой спиной, чтобы не упасть", - подытожила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, из-за тумана в среду, 30 января, Киев сковали семибалльные пробки.

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