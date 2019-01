Скончался известный ритм-н-блюз-исполнитель, лауреат музыкальной премии "Грэмми", Джеймс Ингрэм. Об этом пишет TMZ.

Артист умер в возрасте 66 лет от рака мозга. За свою карьеру Ингрэм дважды удостаивался музыкальной премии Грэмми, при этом номинировался он на нее 14 раз. Награды он получил за композиции Yah Mo B There и One Hundred Ways. Он работал с такими известными личностями, как композитор Куинси Джонс и поп-король Майкл Джексон, с которым музыкант общался довольно тесно.

Песни певца The Day I Fall in Love и Look What Love Has Done также были номинированы на Оскар. Ингрэм выпустил пять студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2008 году.

Джеймс Ингрэм. Фото: tmz.com

