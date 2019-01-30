На заседании Кабмина в среду, 30 января, было решено вернуть газовую норму 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания, передает "Корреспондент".

В ноябре 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабмином в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.

Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).

"Было 3,3 кубических метра на человека - почему человек сейчас должен платить 9,8 кубометра? Это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме. Было 3,3 - будет 3,29", - заявил Гройсман и добавил, что счета с завышенными нормами можно не оплачивать.

Кроме того, Кабмин решил возложить установку счетчиков газа населению на Нафтогаз, вместо облгазов.

"Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли, а те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходимо просто и элементарно сделать учет. Значит, нам нужен счетчик", - заявил он.

"Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из пунктов, которые мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать Нафтогазу Украины обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, там есть пункт, чтобы Минэкономики учли деньги, которые будут использованы Нафтогазом на установку счетчиков, в финансовом плане Нафтогаза", - сказал Гройсман и добавил, что эта работа должна быть выполнена в сжатые сроки.

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