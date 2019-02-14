14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.

История и традиции праздника

Современный День всех влюбленных обязан своему появлению легенде о католическом священнике. При этом одни православные священники говорят, что это чужой праздник, другие, что, несмотря на католические корни, его вполне допустимо отмечать.

Кстати, как и со многими другими христианскими праздниками, они выместили боле древние языческие традиции. Например, у римлян в последний месяц февраля отмечали Луперкалии в честь плодородия. А в Древней Греции - Панургии в честь покровителя плодородия и любителя нимф Пана.

По христианской же легенде, 14 февраля отмечают память священника, который погиб мученической смертью и был признан святым. Рассказывают, что император Клавдий Второй запретил военным жениться. Но нашелся священник, который тайно венчал влюбленных. Его звали Валентин. Когда всё открылось, священника приговорили к казни. Сам Валентин был влюблен в дочь тюремщика и перед смертью передал ей любовную записку с подписью "Твой Валентин". Они стали прообразом традиционных открыток - валентинок. Кстати, валентинки бывают разными. Самую дорогую в 60-х годах получила оперная певица Марии Каллас от миллиардера Аристотеля Онассиса. Открытка была сделана из золота и украшена драгоценными камнями, а упаковали ее в норковую шубу. Обошлось такое сердечко в $300 тысяч.

Особо популярен День всех влюбленных в англоязычных странах, Европе, Японии. Но есть страны, где празднование завершено, например, Саудовская Аравия и Иран. Там считают День святого Валентина пропагандой сексуальной распущенности, нарушителям грозят штрафы.

Что можно и нельзя дарить на День Влюбленных

Что можно дарить Самые распространенные подарки на 14 февраля - цветы, белье, конфеты, игрушки, гаджеты, сувениры типа зонтов или светильники в форме сердца. Также второй половинке можно подарить чековую книжку или купоны с желаниями, романтичные подарочные сертификаты на массаж, спа, прогулку на лошадях. И, конечно, и любимым, и друзьям, дарят традиционные открытки в форме сердечек.



Что нельзя дарить Есть список подарков, дарить которые считается плохой приметой. Тем, кто верит в суеверия, стоит учесть это. Например, не дарят комнатные тапочки, чтобы любимый или любимая не ушли. Не желательно презентовать второй половинке часы - это к разлуке или измене. Или совместное фото: можно выбрать и подарить необычную рамку, а уже потом вместе распечатать и вставить туда снимок. В списке запрещенных подарков всевозможные шампуни и гели, чтобы избранник не "смылся из жизни". А также шарфы, правда, это не касается связанных вручную подарков.

Поздравления в стихах

Пусть в день святого Валентина

Обнимет любящий мужчина.

Пусть будет счастье безграничным

В работе, дома, в жизни личной.

***

Желаю нежности и страсти,

пусть расцветает красота.

И плачут только лишь от счастья

твои прекрасные глаза.

***

В День святого Валентина

Я хочу тебе сказать:

ты герой, ты мой мужчина.

И не смей мне возражать.

***

Я люблю тебя, подруга,

И желаю в этот день,

Чтоб на свадьбах друг у друга

побывали мы скорей.

Поздравления в прозе

Мой ангел, с Днем влюбленных. Когда ты рядом сердце бьется чаще и хочется улыбаться. Я ценю, что судьба подарила мне тебя.

***

Спасибо тебе за любовь и нежность, которые ты даришь мне. За минуты радости и часы поддержки. За то, что мне можно быть собой.

***

Желаю море улыбок и признаний в любви сегодня и всегда. Ведь ты лучше всех.

Открытки и картинки с днем Святого Валентина

Второй половинке или друзьям 14 февраля можно отправить картинку или открытку с Днем святого Валентина.

Открытки могут быть в ретро стиле.

Или с сюрпризом.

Забавные.

И романтические.