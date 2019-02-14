14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.
История и традиции праздника
Современный День всех влюбленных обязан своему появлению легенде о католическом священнике. При этом одни православные священники говорят, что это чужой праздник, другие, что, несмотря на католические корни, его вполне допустимо отмечать.
Кстати, как и со многими другими христианскими праздниками, они выместили боле древние языческие традиции. Например, у римлян в последний месяц февраля отмечали Луперкалии в честь плодородия. А в Древней Греции - Панургии в честь покровителя плодородия и любителя нимф Пана.
По христианской же легенде, 14 февраля отмечают память священника, который погиб мученической смертью и был признан святым. Рассказывают, что император Клавдий Второй запретил военным жениться. Но нашелся священник, который тайно венчал влюбленных. Его звали Валентин. Когда всё открылось, священника приговорили к казни. Сам Валентин был влюблен в дочь тюремщика и перед смертью передал ей любовную записку с подписью "Твой Валентин". Они стали прообразом традиционных открыток - валентинок. Кстати, валентинки бывают разными. Самую дорогую в 60-х годах получила оперная певица Марии Каллас от миллиардера Аристотеля Онассиса. Открытка была сделана из золота и украшена драгоценными камнями, а упаковали ее в норковую шубу. Обошлось такое сердечко в $300 тысяч.
Особо популярен День всех влюбленных в англоязычных странах, Европе, Японии. Но есть страны, где празднование завершено, например, Саудовская Аравия и Иран. Там считают День святого Валентина пропагандой сексуальной распущенности, нарушителям грозят штрафы.
Что можно и нельзя дарить на День Влюбленных
Что можно дарить Самые распространенные подарки на 14 февраля - цветы, белье, конфеты, игрушки, гаджеты, сувениры типа зонтов или светильники в форме сердца. Также второй половинке можно подарить чековую книжку или купоны с желаниями, романтичные подарочные сертификаты на массаж, спа, прогулку на лошадях. И, конечно, и любимым, и друзьям, дарят традиционные открытки в форме сердечек.
Что нельзя дарить Есть список подарков, дарить которые считается плохой приметой. Тем, кто верит в суеверия, стоит учесть это. Например, не дарят комнатные тапочки, чтобы любимый или любимая не ушли. Не желательно презентовать второй половинке часы - это к разлуке или измене. Или совместное фото: можно выбрать и подарить необычную рамку, а уже потом вместе распечатать и вставить туда снимок. В списке запрещенных подарков всевозможные шампуни и гели, чтобы избранник не "смылся из жизни". А также шарфы, правда, это не касается связанных вручную подарков.
Поздравления в стихах
Пусть в день святого Валентина
Обнимет любящий мужчина.
Пусть будет счастье безграничным
В работе, дома, в жизни личной.
***
Желаю нежности и страсти,
пусть расцветает красота.
И плачут только лишь от счастья
твои прекрасные глаза.
***
В День святого Валентина
Я хочу тебе сказать:
ты герой, ты мой мужчина.
И не смей мне возражать.
***
Я люблю тебя, подруга,
И желаю в этот день,
Чтоб на свадьбах друг у друга
побывали мы скорей.
Поздравления в прозе
Мой ангел, с Днем влюбленных. Когда ты рядом сердце бьется чаще и хочется улыбаться. Я ценю, что судьба подарила мне тебя.
***
Спасибо тебе за любовь и нежность, которые ты даришь мне. За минуты радости и часы поддержки. За то, что мне можно быть собой.
***
Желаю море улыбок и признаний в любви сегодня и всегда. Ведь ты лучше всех.
Открытки и картинки с днем Святого Валентина
Второй половинке или друзьям 14 февраля можно отправить картинку или открытку с Днем святого Валентина.
Открытки могут быть в ретро стиле.
Или с сюрпризом.
Забавные.
И романтические.