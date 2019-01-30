Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который сначала резко критиковал медицинскую реформу, а потом голосовал за нее, снова сменил свою позицию и раскритиковал ее последствия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Причиной возмущения радикала стали проблемы, с которыми он столкнулся, решив сделать прививку от кори. По словам Ляшко, его товарищ заболел корью, а это значит, что и он сам мог заразиться. Поэтому Ляшко решил срочно привиться. Сделать это он захотел пребывая в Черниговской области, однако на поиски, которые, судя по всему, нардеп начал в 20:00, ушло четыре часа.

Радикал отметил, что найти вакцину, и то в количестве "нескольких ампул" удалось "по блату" в Прилуцкой больнице.

"Супрун рассказывает, что люди не хотят делать прививки. Ложь! Вакцины нет или некачественная! Мы подали в суд, чтобы снять с должности Ульяну Супрун, которая виновна в этом геноциде. 15 февраля состоится первое заседание", - написал лидер "Радикальной партии".

При этом мнение Ляшко о медреформе менялось очень резко: от полного неприятия до голоса "за" на заседании Рады в октябре 2017 года.

Радикал утверждал, что медреформа уничтожит больницы по всей Украине. Во время первого голосования желал, чтобы у депутатов, которые проголосуют, "руки поотсыхали". А в день голосования во втором чтении, 19 октября, Олег Ляшко неожиданно поменял свою точку зрения и сказал, что в результате реформы украинцы получат достойную медицинскую помощь. В итоге и он, и большая часть его фракции проголосовала за реформу.

Скриншот, видео: Facebook/ Олег Ляшко

Напомним, по данным Минздрава, в Украине с начала года корью заболели 36,5 тысяч человек, 15 умерло.

Также мы писали, что Минздрав уже скоро может объявить эпидемию кори в Украине.