В Донецкой области застрелился украинский военнослужащий-контрактник. Об этом со ссылкой на полицию Донецкой области сообщает УНН.

По данным правоохранителей, трагедия произошла на опорном пункте в селе рядом с Дружковкой Краматорского района Донецкой области. 30-летний младший сержант во время несения службы застрелился из штатного АК-74. Он выстрелил себе в голову.

Сейчас ведется расследование по статье 115 УК Украины - "намеренное убийство" с пометкой "самоубийство". Детали произошедшего устанавливаются.

Напомним, под Винницей во время службы застрелился полицейский.

Также мы писали, что полиция закрыла дело о самоубийстве директора Николаевского аэропорта Волошина, который служил в АТО.

Кроме того, охранник Днестровской ГЭС застрелился во время дежурства.