В среду, 30 января, власти Кривого Рога получили информацию о заминировании сразу шести школ в Саксаганском, Долгинцевском и Металлургическом районах города. Об этом сообщает местное издание 1kr.ua.

По словам мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, полиция проверяет информацию о минировании учебных заведений. В частности, речь идет о школах №130, 122, 88, 91, 14 и 95.

Мэр Кривого Рога сообщил, что о заминировании ему по телефону сообщила некая женщина, которая позвонила прямо во время заседания сессии горсовета.

"Сообщение поступило в полицию 30 января около 10.00. Для проверки помещений и прилегающей к школам территорий на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. Информация об эвакуации школьников и работников будет предоставлена дополнительно", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Фото: facebook.com

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