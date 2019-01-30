В Украине приближаются выборы президента. И каждый новый кандидат в первую очередь говорит о том, как он будет решать проблему Донбасса и окончания войны.

Этот вопрос интересует украинцев больше всего – так утверждают соцопросы.

И, если на традиционно риторические обещания кандидатов уже мало кто обращает внимание ("инвестиции", "рост зарплаты"), то тема Донецка и Луганска – это лакмусовая бумажка. Ведь без умиротворения в регионе - внятного экономического роста и инвестиций не будет. А значит, позиция по Донбассу является ключевой для понимания того, принесет ли победа того или иного кандидата реальные перемена.

"Страна" разобралась, что на этот счет говорят основные претенденты на кресло главы государства.

Что написано в Минских соглашениях и что происходит на самом деле

Основным планом примирения является так называемые Минские соглашения от февраля 2015 года, которые утверждены решением Совбеза ООН.

Они предусматривают с одной стороны прекращение огня и отведение тяжелого вооружения с линии разграничения. С другой стороны – внесение в Конституцию особого статуса для неподконтрольной части Донбасса (местные органы власти сами формируют суды, прокуратуру, отряды "народной милиции", определяют статус русского языка и имеют отдельные отношения с российскими регионами) и амнистия участникам сепаратистского движения (все вместе это называется политической частью Минских соглашений).

При этом полноценное восстановление украинского суверенитета над территорией (через контроль над границей с Россией) должен начаться сразу после проведения местных выборов и закончится после вступления в силу изменений в Конституции об особом статусе.

То есть – главным условием мирной реинтеграции Донбасса, согласно Минским соглашениям, является выполнение Украиной их политической части.

Тактика украинской власти – война как бы есть, но ее как бы нет

В тоже время, официальный Киев с 2015 года фактически саботировал процесс.

Изменения в Конституцию относительно особого статуса были приняты в первом чтении, но затем положены под сукно. Для нынешней украинской власти со всех точек зрения выгодно продолжение текущей ситуации – когда большой войны нет (а значит нет новых позорных котлов и многотысячных потерь), но какая-то война есть. А значит можно постоянно говорить о том, что "во время войны главнокомандующего критикуют только предатели". И при этом зарабатывать на освоении раздутого оборонного бюджета и на контрабанде через линию разграничения.

А чтобы не отрекаться прямо от Минских соглашений, Киев выдвинул условие – выполнение политической части возможно только после передачи под контроль Украины границы (либо как вариант – через установление над ней и над всей территорией "ДНР/ЛНР" контроля международных сил) – на что ни Москва, ни сепаратисты идти не хотят, так как полагают, что в таком случае украинские власти просто устроят зачистку территории и никакого особого статуса и амнистии не будет.

Поэтому переговоры буксуют до сих пор. И Порошенко такая ситуация вполне устраивает по указанным выше причинам. А возвращение Донбасса в будущем украинские власти скорее связывают не с Минскими соглашениями, а с гипотетическими потрясениями в самой России, под шумок которых можно будет военным путем восстановить контроль над Донецком и Луганском. Либо на то, что Россия капитулирует под гнетом западных санкций и сама уйдёт с Донбасса. А этого, конечно, можно ждать вечность.

Единственная возможность добиться быстрого мира на Донбассе и его реинтеграции в Украину – это выполнение Киевом политической части Минских соглашений. Но на это Порошенко и Ко идти не готовы (в том числе и из-за того, что не заинтересован в участии выборах нескольких миллионов оппозиционных к нему избирателей Донбасса).

Также как и другие ведущие кандидаты – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Гриценко, к примеру, считает, что неподконтрольные районы Донбасса можно вернуть в течение пяти лет. Но сейчас условий для этого нет.

"Мы подготовили свои план дипломатических балансов в решении этих вопросов при использовании военной полицейской миссии и так далее. Но политических условий нет. А то что происходит сейчас — лишь усложняет", — сказал политик в интервью Дмитрию Гордону.

Тимошенко у себя на съезде заявляла по сути то же, что и Порошенко. По ее словам, для восстановления территориальной целостности Украины новая власть должна будет усилить дипломатический фронт, расширить переговоры формата "Будапешт плюс" и создать современную армию по стандартам НАТО.

То есть о процедуре, прописанной в Минских соглашениях, оба политика вслух не говорят. А из их слов следует, что возвращение региона - процесс неопределенный. Понятно лишь то, что и Тимошенко, и Гриценко собираются просить Запад больше давить на Россию. Однако то же самое сейчас делает и Порошенко.

Кроме того, группа поддержки обоих кандидатов (опять же, также как и действующий президент) трактуют любые уступки России в плане компромисса по Донбассу как предательство национальных интересов.

Владимир Зеленский, правда, говорит о мире и о переговорах с россиянами. Но, судя по тому как он быстро отрекся от своего бизнеса в России и вообще от каких-либо связей с Москвой, на выполнение политической части Минских соглашений он вряд ли пойдет, так как побоится навлечь на себя гнев "патриотической общественности".

Автономия Донбасса – что это и зачем

Из всех кандидатов, сохраняющих шансы на выход во второй тур, только Юрий Бойко и поддержавшая его "Оппозиционная платформа-За життя" выступают за реализацию политической части Минска и за прямые переговоры о мире с Донецком, Луганском и Россией.

На прошедшем во вторник 29 января съезде "Оппозиционной платформы" один из лидеров этой политсилы Виктор Медведчук огласил детали мирного плана.

"Надо договариваться в "четырехугольнике" - Киев, Донецк, Луганск и Москва. Наш мирный план предполагает создание Донецкого автономного региона в составе Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые закрепят этот статус", - сказал Медведчук.

Автономия Донбасса – это достаточно важный пункт, который дополняет Минские соглашения. В них было два неурегулированных момента.

Первый – там было прописаны "местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", после которых, выбранные на них местные власти как раз и получат расширенные полномочия согласно "особому статусу". Но местные власти – это, условно говоря, городские и районные советы. В Минских соглашениях не прописано, кто, собственно, будет управлять целиком регионом, который получит столь широкое самоуправление.

Создание Донецкого автономного региона решают эту проблему.

Второй вопрос был связан с тем, что в Минских соглашениях речь шла об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей". То есть по логике – о нынешней территории "ДНР/ЛНР". В тоже время, понятно, что нормальное экономическое функционирование этих районов (не говоря уже об их восстановлении) невозможно в отрыве от остального Донбасса (который создавался как единый хозяйственный комплекс).

Поэтому правильно было бы дать особый статус всему Донбассу. Что как раз и обеспечило бы возможность его быстрого возрождения после войны. Создание автономного региона в масштабах двух областей с этой точки зрения совершенно логично.

Причем формально это также не противоречит Минским соглашений, по которым "перечень отдельных районов" определяется решение Верховной Рады (и теоретически в него могут быть включены вся территория двух областей).

В тоже время понятно, что подобные идеи могут быть реализованы только в случае полной смены конфигурации украинской власти. Причем не только в ходе выборов президента, но и парламента (осенью 2019 года).

Произойдет ли это – увидим к концу года. Именно тогда станет понятно – появится ли у Украины реальный шанс на быстрое достижение мира и реинтеграцию Донбасса.