Масштабная задержка 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь", которая произошла вечером во вторник, 29 января, связана с тем, что ГФС заблокировала процесс погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" пишет "Экономическая правда".

О том, что задержка авиарейсов произошла из-за сбоя в заправке самолетов топливом, продиктованным конфликтом компании-поставщика с Государственной фискальной службой Украины, стало известно еще во вторник вечером. Сегодня же, 30 января "Укрнафта" пояснила свою точку зрения.

Дело в том, что на сегодня отсутствует механизм погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива, который должен соответствовать обновленному Налоговому Кодексу, вступившему в силу с 1 января 2019 года.

"Поскольку процесс погашения налоговых векселей остается заблокированным ГФС, это с начала января привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафте".

ГФС применяет к ПАО "Укртатнафта" штрафные санкции в размере 13 млн грн за поставку топлива в праздничные дни 1-2 января, когда фискальные органы не осуществляли прием и регистрацию векселей. На сегодняшний день в аэропорту "Борисполь" есть 2,2 тыс тонны топлива, которые может поставлять, но, при отсутствии соответствующего реагирования государственных органов и позиции ГФС, компания вынуждена прекратить производство и отгрузку авиатоплива.

"Всю ответственность за сложившуюся ситуацию в сфере обеспечения авиаперевозок, компания возлагает на ГФС", - заявили в "Укртатнафте".

Напомним, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, акциз на сигареты вырос, а посылки без налога понизили до 100 евро.

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