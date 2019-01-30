И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сравнила памятники Ленину с эпидемией кори и нашла в них общее - недальновидность людей и нежелание мыслить глобальнее. Свои соображения чиновница изложила на странице в соцсети в виде очередной порции добрых советов.

По мнению Ульяны Супрун, у памятников Ленину были сторонники, не представлявшие жизни без них, но при этом не вспоминали, что Ленин причастен "к гибели и страданиям миллионов украинцев".

"Ленины простояли на улицах украинских городов сравнительно мало - лишь несколько десятков лет - но почему-то имели сторонников, которые не представляли жизни без них. Даже не жизнь без коммунистической идеологии, а именно без каменных истуканов... Люди, которые не заботятся о прививках от кори, тоже так поступают преимущественно по инерции, а не в результате взвешенных и обдуманных решений... Только массовая вакцинация привела к тому, что уровень заболевания начал падать", - пишет Ульяна Супрун.

По ее словам, вакцинировать от кори в мире начали только в 1963 году. До этого масштабные эпидемии болезни повторялись каждые 2-3 года.

В Украине снова начались вспышки кори с летальными исходами. Глава Минздрава назвала несколько причин увеличения количества больных:

провалы в государственных закупках лекарств и вакцин, которые длились годами;

влияние антивакцинальной кампании;

отсутствие желания вакцинироваться у самих граждан.

Чиновница заверяет, что в Украине достаточно комплексных вакцин против кори, паротита и краснухи, однако, уровень охвата прививками низкий. Супрун советует не верить слухам и вакцинироваться против кори, потому что это единственная защита от смертельной болезни.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун предупредила, что дефицит йода в организме может привести к раку и депрессии.

Также мы сообщали, что Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь".