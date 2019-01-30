В Венесуэле солдаты, которые перешли на сторону оппозиции и выступают против президента Николаса Мадуро, заявили, что они против вмешательства вооруженных сил других стран, а от США им хотелось бы получить оружие. Об этом сообщает CNN.

В частности, перебежчики из венесуэльской армии обратились к администрации президента США Дональда Трампа и попросили вооружения. По их мнению, участвовать в военном решении кризиса могут только "венесуэльские солдаты, которые действительно хотят освободить Венесуэлу". Также бывшие бойцы армии призывают рядовых венесуэльских солдат восстать против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, они просят о помощи в вооружении не только США, но и "братские страны": Бразилию, Колумбию, Перу и другие. Перебежчики просят помочь материально-техническим обеспечением, связью, оружием.

Напомним, власти США передали лидеру оппозиции Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.

Также мы писали, что Гуайдо признал, что ведет "деликатные" переговоры с военными Венесуэлы.