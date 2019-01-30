Подозреваемого в коррупции мэра Доброполья суд отправил под ночной арест
Подозреваемый в подделке документов и завладении бюджетными средствами мэр Доброполья Андрей Аксенов отправлен под ночной домашний арест. Такое решение принял Краматорский городской суд 29 января, сообщает телекомпания "Орбита".
Примечательно, что судебное заседание началось с драки и применения слезоточивого газа, поскольку в зале присутствовали как сторонники, так и противники мэра.
Сам Аксенов впервые появился в зале суда. До этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием. Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Однако суд удовлетворил ходатайство обвинения лишь частично и избрал для подследственного ночной домашний арест - с 22:00 до 05:00 - сроком на два месяца.
Фото: orbita.dn.ua
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