Вчера, 29 января в машине, которую расстреляли из противотанкового гранатомета прямо на улице Днепра, находился местный криминальный авторитет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Так, источники заявили, что неофициально в расстрелянном в Соборном районе Днепра Toyota Land Cruiser находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха", а официально "причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования".

Авторитет "Каха", 1973 года рождения, ехал на бронированном автомобиле, более того, он находился за рулем. Сама же машина зарегистрирована на другое лицо. Кроме авторитета, в авто был еще пассажир. Ни он, ни водитель не пострадали.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве поймали мужчину, который расстреливал двери школы металлическими шариками из пневматики.

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