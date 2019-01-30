В России задержанного сегодня, 30 января, прямо на заседании Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова подозревают в убийстве заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР и убийстве советника главы республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как уточняет телеграм-канал Mash, убийства, о которых идет речь произошли еще в 2010 году.

"В 2010 году в КЧР убили Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. Первый - лидер молодежного движения, второй - советник президента республики. Расследование длилось бодро, исполнителей быстро задержали, все называли заказчиком Арашукова. Доказательств не хватило", - говорится в сообщении.

Также предполагается, что убийства были совершены из мести.

"Убитые не хотели работать на сенатора (тогда еще он не был им - Прим.Ред.). Вроде как Жуков отказался срывать сессию местного парламента, а Шебзухов - сниматься с выборов на должность главы регионального правительства. Оба расплатились жизнями", - говорится в сообщении Mash.

Также стало известно, что отделение движения "Единая Россия" в КЧР приостановило членство в своих рядах задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии.

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