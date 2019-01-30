Апелляционный суд отменил освобождение по УДО экс-председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварича, осужденного за коррупцию в 2011 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тернопольского апелляционного суда пишут "Украинские Новости".

Отметим, Игорь Зварич, известный как "судья-колядник", занимая должность председателя Львовского апелляционного административного суда, в период с 2007 по 2008 годы получил 963 тыс. гривен взятки. За это в сентябре 2011 года суд приговорил его к 10 годам тюрьмы с лишением права 3 года занимать должность судьи, а также конфискацией имущества.

В конце 2015 года Зваричу пересчитали срок "по закону Савченко", то есть один день, проведенный в СИЗО, приравняли к двум дням основного наказания. После этого получилось, что коррупционер отбыл полный срок заключения. Так он вышел на свободу.

С 22 января 2016 года Зварич состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года, но в июле 2018 года начальник центра пробации подал представление в суд об освобождении Зварича по УДО.

"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что Зварич оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Апелляционный суд не согласился с таким решением.

В решении отмечено, что попытки Зварича восстановиться в должности судьи не подтверждают его добросовестного отношения к труду.

При таких обстоятельствах коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что постановление Галицкого районного суда Львова об условно-досрочном освобождении Зварича отменить.

Напомним, Высший совет правосудия освободил от должности судью, совершившего пьяное ДТП.

Также мы писали, что скандальную начальницу судьи Чауса могут восстановить в должности.