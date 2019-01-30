Возобновление переговоров по соглашению о Brexit невозможно. Такое заявление сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц, передает France 24.

"Соглашение является наилучшим из возможных вариантов и не может снова стать предметом переговоров", - заявил Макрон во время поездки на Кипр.

В свою очередь Курц на странице в Twitter подчеркнул, что разделяет усилия парламента Великобритании, направленные на то, чтобы не допустить "жесткого" Brexit, однако пересмотр соглашения невозможен - переговоры продолжались более года и привели к "хорошим и сбалансированным" условиям.

"Поэтому не будет никаких новых переговоров по соглашению о выходе", - заявил Курц.

Фото: twitter.com

Против начала новых переговоров высказался и президент Евросовета Дональд Туск.

Напомним, Тереза Мэй представила в понедельник в британском парламенте альтернативный план Brexit. Теперь депутаты получат возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, тогда он будет вынесен на голосование. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца - 29 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в плане "B" Терезы Мэй по Brexit Берлин увидел игру с огнем и безысходность.

Также мы сообщали, что британский парламент ограничил финансирование Brexit без сделки с ЕС.