Компания Facebook платит по 20 долларов в месяц пользователям, за которыми "шпионит" с их согласия. Речь о тех, кто установил VPN-сервис Facebook Research, собирающий данные об виртуальной активности человека. Об этом идет речь в расследовании TechCrunch.

Выяснилось, что Facebook платит пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по 20 долларов в месяц за установку и использование VPN-сервиса Facebook Research еще с 2016 года. Также оплачивается привлечение новых клиентов. Кроме данных сервиса, компания собирает от пользователей скриншоты истории их заказов на сайте Amazon.

По информации Facebook, сервис Facebook Research используется для сбора данных о предпочтениях аудитории, его работа будет продолжаться и далее.

Эксперты утверждают, что благодаря VPN-сервису Facebook может на постоянной основе собирать такие типы информации как "личные сообщения в приложениях социальных сетей и мессенджерах, включая фото и видео, которые пользователи посылают друг другу, адреса электронной почты, активность в интернете и даже информацию о местоположении пользователя".

Как отмечает TechCrunch, такие действия Facebook могут быть нарушением политики компании Apple, в онлайн-магазине которой также представлен VPN-сервис. В Apple TechCrunch заявили, что знают о ситуации, но пока не будут ее комментировать.

Напомним, Facebook дал пользователям закрывающегося приложения время, чтобы они сохранили фото.

Также мы писали, что журналисты узнали, что Facebook в США грозит рекордный штраф за утечку личных данных пользователей.