Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в жесткой оппозиции к президенту Николасу Мадуро заявила о том, что из аэропорта Каракаса в Россию пытались вывезти около 20 тонн золота. Об этом сообщается на странице парламента в Twitter.

"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы, что из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка - Прим.Ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, накануне появилась информация о том, что в столицу Венесуэлы Каракас вылетел из Москвы пустой Boeing 777 на 500 мест. При этом компания, которой принадлежит этот самолет, ранее не осуществляла полетов в Венесуэлу.

Ранее "Страна" писала о том, что Мадуро готов к переговорам с оппозицией, но выдвинул одно условие.

Также мы сообщали, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за границу и заморозил все его счета и карточки.