Сегодня, 30 января, в Москве прошло громкое задержание политика с Кавказа. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета федерации, сообщил корреспонденту ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты Госдумы России.

Рауф Арашуков перед арестом, фото: tass.ru

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", - сказал источник.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

"Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем", - уточнил источник.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдума приняла закон о контрмерах против санкций Запада.