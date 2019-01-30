В Санкт-Петербурге (Россия) сотрудники Интерпола задержали украинского кикбоксера Вадима Оленчика. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс".

Известно, что Вадим Оленчик находился в международном розыске по запросу украинской полиции, он подозревается в убийстве и угоне автомобиля в Киеве. Известно, что мастеру боевых искусств 24 года. После задержания он был помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Оленчик разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

По данным открытых источников, Вадим Оленчик - двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу. В розыске он находился с конца 2017 года.

Фото: Facebook/ Вадим Оленчик

Напомним, в 2017 году Интерпол задержал четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Ираклия Гвинджилию, который находился в розыске по запросу Украины.

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