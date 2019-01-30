В среду, 30 января, в Киеве на дорогах образовались семибалльные пробки, причиной которых стал сильный туман. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Как и обычно, самые мощные заторы образовались в центре столицы, а также на проспектах Победы и Академика Палладина, Кольцевой дороге и в Святошинском районе.

Стоят мосты: Южный, Дарницкий, Потона. Труднее всего проехать в сторону центра Киева. На Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой улицах также образовались пробки. Машины стоят и на Броварском проспекте.

Карты: google.com/maps

Напомним, вчера, 29 января, водителей предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана.

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