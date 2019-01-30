Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что всех украинцев нужно проверить на специальном полиграфе, чтобы узнать, не сотрудничают ли они с оккупационными властями на Донбассе. Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

По его словам, проблема "отсеять" людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги" сейчас стоит достаточно остро. Матиос утверждает, что решение уже найдено - это специальная программа по типу полиграфа, которую разработали в Одессе. 

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ - говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека", - сказал главный военный прокурор.

Анатолий Матиос добавил, что "пройти полиграф" придется всем украинцам, "потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины".

Видео: YouTube/ 112 Украина 

Напомним, появилось видео как на Донбассе учителей принуждают голосовать за Порошенко.

Также мы писали, что более половины украинцев готовы отдать неподконтрольный Донбасс ради мира.

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