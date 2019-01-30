Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, который 30 января должен был поучаствовать в ряде мероприятий в Украине, сократил запланированное время пребывания в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Таким образом, все мероприятия Самуэльсена с участием СМИ, которые были запланированы на 30 января, отменены из-за "ухудшения погодных условий".

В частности, речь идет о протокольной фото и видеосъемке переговоров министров иностранных дел Украины и Дании и совместной пресс-конференция по их итогам.

Напомним, вертолет с главами МИД пяти стран не долетел до Мариуполя. Главы министерств иностранных дел из пяти стран, которые 15 января, должны были посетить Мариуполь, до конечной точки из-за погоды не долетели и остановились в Днепре.

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