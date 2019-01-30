После того как президент Петр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной президентской кампании, в сети появилось видео, как на местах уже начали "убеждать" педагогов "голосовать правильно".

Об этом в своем Facebook сообщила пользователь Елена Скидан и привела примеры аргументов.

"Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов:"Мы обязаны поддержать действующего президента".

"300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо ".

"Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон".

"Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться", - так убеждают агитаторы учителей.

Фото: facebook.com

Видео: Анна Филь

Ранее "Страна" сообщала, что в своей речи на съезде БПП Порошенко 21 раз произнес слово "Россия" и всего по 2 раза - "зарплаты" и "перемога".