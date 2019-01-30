Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на среду, 30 января. По сравнению с предыдущим банковским днем, и доллар, и евро незначительно подешевели. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

В частности, по сравнению с 29 января, доллар подешевел на 2 копейки, его стоимость составляет 27,77 грн. Евро "скинул" 1 копейку, теперь он стоит 31,72 грн.

Таким образом, официальный курс валют НБУ на среду, 30 января, выглядит так:

1 доллар США - 27,77206400 (-0,01803300);

1 евро - 31,72125200 (-0,00948100);

1 российский рубль - 0,41862000 (-0,00289000).

Напомним, банкиры сообщили, что будет с курсом доллара в последнюю неделю января.

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