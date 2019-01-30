Кризис в Венесуэле разгорается и вовлекает в свою орбиту все новых и новых игроков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро тем временем, уже согласился на переговоры с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и назвал условие, при котором такие переговоры могут состояться.

Об этом передает Gazetа со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мадуро, это произойдет только при участии международных посредников.

"Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы - для мира и ее будущего", - заявил Мадуро.

Хотя ранее Мадуро объявил о планах по созданию 50 тысяч отрядов народного ополчения в стране в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.