Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая вчера заявила, что ее обманом затянули на форум Порошенко в Киеве 29 января, на самом деле, имела официальное приглашение на мероприятие. Об этом со ссылкой на главу Барышевской РГА пишет пресс-служба БПП.

Так, глава РГА Олег Левченко заявил, что это он рекомендовал пригласить исполнительницу организаторам форума. По его словам, он сам позвонил рэперше, предложил поучаствовать в форуме, лично передал ей приглашение и даже подвез на своей машине в Киев, к месту проведения мероприятия. По пути, утверждает Левченко, они обсуждали предстоящий форум, в том числе, политику и развитие культуры.

Фото: БПП

Отметим, что сама Alyona Alyona заявила, что думала, что она примет участие в не политическом мероприятии, а в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью детскому саду, где она работала.

Напомним, на форуме 29 января Порошенко объявил о своем походе в президенты в мятом пиджаке.

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