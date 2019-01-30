В среду, 30 февраля, в Украине будет влажно, и совсем не холодно. Пасмурная и дождливая погода ожидается во всех регионах страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

В западных регионах пройдут дожди со снегом. Днем температура не опустится ниже нуля, а будет держаться на уровне +1...+4 градуса, ночью воздух охладится до -3...-5 градусов. В центральных областях, а также на востоке и севере страны днем +2...+5 градусов, ночью легкий мороз - до -5 в Харьковской и +1...+3 в остальных регионах.

На юг страны пришла настоящая весна. Даже ночью тут +3...+5 градусов, а днем температура воздуха поднимается даже до +10 градусов. Правда, тут тоже пройдут дожди.

В столице сегодня будет пасмурно, с осадками. Ночью -1...+1 градус, днем - до +4 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине до начала февраля.