Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство по факту избиения нардепом Игорем Мосийчуком (фракция "Радикальной партии Олега Ляшко") политолога Александра Семченко в эфире канала NewsOne.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело касается нанесения телесных повреждений одному из общественных деятелей в эфире NewsОne", - рассказал он, однако не уточнил, по какой статье расследуется уголовное производство. Но известно, что дело было открыто по заявлению потерпевшего.

Также источник не смог сообщить, будет ли подготовлено ГБР представление о снятии с Мосийчука депутатской неприкосновенности в связи с этим инцидентом. Напомним, что сам инцидент произошел в декабре 2018 года.

Ранее "Страна" выяснила из-за чего на самом деле нардеп Мосийчук полез драться с политологом Семченко.